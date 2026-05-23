La Chine passe à la vitesse supérieure et encercle Taïwan

AFP Agence France-Presse
La Chine a déployé plus de 100 navires de guerre et bâtiments des garde-côtes dans les eaux régionales s'étendant de la mer Jaune à la mer de Chine méridionale et au Pacifique occidental, a déclaré samedi le chef du Conseil de la sécurité nationale de Taïwan.
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Ce déploiement a eu lieu «au cours des derniers jours», a déclaré Joseph Wu sur X, accusant la Chine de «saboter» le statu quo et de «menacer» la paix et la stabilité dans toute la région.
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