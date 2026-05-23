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100 navires de guerre
La Chine passe à la vitesse supérieure et encercle Taïwan

Taïwan accuse la Chine d’avoir déployé plus de 100 navires de guerre et garde-côtes dans les mers régionales, menaçant la paix. Cette opération s’étendrait de la mer Jaune au Pacifique occidental, selon Joseph Wu.
Publié: 11:31 heures
Xi Jinping au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 20 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Chine a déployé plus de 100 navires de guerre et bâtiments des garde-côtes dans les eaux régionales s'étendant de la mer Jaune à la mer de Chine méridionale et au Pacifique occidental, a déclaré samedi le chef du Conseil de la sécurité nationale de Taïwan.

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Ce déploiement a eu lieu «au cours des derniers jours», a déclaré Joseph Wu sur X, accusant la Chine de «saboter» le statu quo et de «menacer» la paix et la stabilité dans toute la région.

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