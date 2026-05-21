Aktie von Nvidia unter Druck – trotz starker Zahlen

Nvidia-Chef Jen-Hsun «Jensen» Huang (63) hat wieder abgeliefert: Der US-Chipkonzern ist im ersten Quartal 2026 erneut stark gewachsen – und hat neue Verkaufsrekorde vorgelegt. Der Umsatz kletterte auf 81,6 Milliarden Dollar – ein Plus von 85 Prozent im Jahresvergleich. Der operative Gewinn stieg gar um 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar. Und das Wachstum soll munter weitergehen: Für das laufende Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar.

Damit übererfüllte der Chiphersteller die Erwartungen der Analysten – einmal mehr. Trotzdem büsste die Nvidia-Aktie nachbörslich bis zu 1 Prozent ein. An den Börsen ist es mittlerweile keine Überraschung mehr, dass der Konzern besser als vorher prognostiziert abliefert. Nvidia steckt quasi in einer «Erwartungsfalle».

Dennoch bleibt die Aktie des KI-Pioniers ein Überflieger. Viele Analysten bleiben optimistisch, dass der an der Tech-Börse Nasdaq gehandelte Titel weiter steigt wie zuletzt. Seit Anfang Jahr hat er bereits 18 Prozent zugelegt. Damit zementiert Nvidia auch die Position als wertvollstes Unternehmen der Welt. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Konzerns 5,4 Billionen Dollar.