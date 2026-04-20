Video-Aufnahmen zeigen US-Angriff auf iranisches Frachtschiff

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

Die US-Zentralkommandozentrale Centcom bestätigt auf X, was zuvor Präsident Donald Trump meldete: Die US-Marine hat auf ein iranisch gekennzeichnetes Frachtschiff geschossen. Dieses hatte offenbar wiederholt Warnungen ignoriert und versucht, die US-Seeblockade vor Iran zu durchbrechen. Der Zerstörer fing die M/V Touska im Arabischen Meer ab, als sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des iranischen Hafens von Bandar Abbas unterwegs war. Über einen Zeitraum von sechs Stunden habe es wiederholte Funkwarnungen gegeben – ohne Reaktion der Besatzung. Dann wurde mehrfach geschossen.

0:46 Im Arabischen Meer: Hier schiesst die US-Marine auf das Frachtschiff

Weil die Besatzung nicht reagiert hatte, setzte die US-Marine gezielte Schüsse auf den Maschinenraum des Schiffes ab, das aus China kam. Der Frachter wurde manövrierunfähig und konnte gestoppt werden. Anschliessend gingen Einheiten der US Marines an Bord und übernahmen das Schiff, das sich nun in US-Gewahrsam befindet. Centcom betont, das Vorgehen sei «gezielt, professionell und verhältnismässig» gewesen – eine Formulierung, die die militärische Härte zugleich rechtlich legitimieren soll.

Nach US-Angaben wurden bereits 25 iranische Handelsschiffe zur Umkehr gezwungen oder zur Rückkehr in ihre Häfen verpflichtet. Der Vorfall mit der Touska zeigt dabei eine neue Stufe der Durchsetzung – nicht mehr nur Abschreckung oder Kontrolle, sondern aktive Ausschaltung von Schiffen, die die Blockade ignorieren. Das Eskalationsrisiko im Arabischen Meer steigt damit weiter. In einer ersten Reaktion schossen Ölpreise in die Höhe und legten um mehr als sieben Prozent zu. Am Freitag waren die Ölpreise ⁠noch um mehr als neun Prozent gefallen.