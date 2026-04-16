Iran: Strasse von Hormus ist offen

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Das klingt nach positiven Entwicklungen. Wie der iranische Aussenminister auf X bekannt gab, bleibt die Strasse von Hormus für alle Handelsschiffe offen – vorausgesetzt, der Waffenstillstand mit dem Libanon hält an.

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«Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands auf der koordinierten Route, wie bereits von der Hafen- und Seeschifffahrtsorganisation der Islamischen Republik Iran angekündigt, für vollständig offen erklärt», schrieb der iranische Aussenminister Araghchi.

US-Präsident Donald Trump bestätigte die Ankündigung in einem Beitrag auf Truth Social und wiederholte, dass die Meerenge vollständig geöffnet sei. «DANKE!», fügte er hinzu.

In einem weiteren Post schreibt Trump: «Die Seeblockade bleibt jedoch, soweit sie den Iran betrifft, bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit dem Iran in vollem Umfang bestehen.» Dieser Prozess solle sehr schnell vonstattengehen, da die meisten Punkte bereits verhandelt seien, so Trump.

Die Ankündigung aus dem Iran hat unmittelbare Auswirkungen auf den Ölpreis, er ist seither um über 5 Prozent gefallen – über den ganzen Tag sind es sogar zehn Prozent. Die Ölsorte Brent kostet pro Fass noch etwas mehr als 90 Dollar.