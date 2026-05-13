Nach GV und «Royal Pop»-Enthüllung: Swatch-Aktie fällt um 6 Prozent

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Turbulente Tage für Swatch – auch an der Börse: Die Aktie des Bieler Uhrenherstellers von CEO Nick Hayek (71) verliert am Mittwoch bis nach dem Mittag 6 Prozent. Damit ist fast die Hälfte des Kursgewinns seit Anfang Mai wieder weg.

Eigentlich herrscht um Swatch ein grosser Hype. Die Marke hat kürzlich eine Kollaboration mit dem Schweizer Konkurrenten Audemars Piguet angekündigt. Am Samstag kommt die gemeinsam kreierte Uhr «Royal Pop» auf den Markt. Mehr dazu erfährst du in meinem Artikel hier. Seit Dienstagabend ist bekannt, wie der gehypte Zeitmesser aussehen soll: Es ist eine Taschenuhr. Viele Uhrenfans zeigen sich in den sozialen Medien enttäuscht. Fällt deshalb die Swatch-Aktie?

Die verhaltenen Reaktionen auf die «Royal Pop»-Enthüllung dürften nicht der einzige Grund für den Kurseinbruch sein. Denn am Dienstag war auch noch die Swatch-Generalversammlung. Dort konnte sich die Familie Hayek gegen Aktionär und Kritiker Steven Wood (45) durchsetzen, er scheiterte mit all seinen Anträgen. Anlageexperten spekulieren, dass der US-Investor und/oder Wood-Unterstützer nun Swatch-Anteile abstossen.