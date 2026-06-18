SNB-Zinsenetscheid belastet den Franken

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Am Donnerstagmorgen hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Entscheidung bekannt gegeben, den Leitzins bei 0 Prozent zu belassen. Das wirkt sich auf den Franken aus: Als Anlagewährung wird er weniger attraktiv.

Die Schweizer Währung fiel am Dienstagmorgen gegen den Dollar rund 0,8 Prozent auf 0,8004 Einheiten pro US-Währung, wie «Cash» zuerst berichtete. Zuletzt ist dieses Niveau Anfang April erreicht worden. Gegen den Euro gibt die Schweizer Valuta um 0,2 Prozent nach. Ein Euro ist nun 0,9215 Franken wert.

Trotz der Unsicherheit an den Energiemärkten aufgrund der Spannungen im Nahen Osten sah sich die Nationalbank nicht zum Handeln gezwungen. Das dürfte auch am weiterhin stabilen Arbeitsmarkt und der niedrigen Inflation in der Schweiz liegen. Alles Wichtige zum Leitzinsentscheid habe ich für dich hier zusammengefasst.