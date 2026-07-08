Nach Ende der Waffenruhe: Öl und Börsen reagieren sofort

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: US-Präsident Donald Trump (80) hat die fragile Waffenruhe mit dem Iran am heutigen Mittwoch offiziell für beendet erklärt. Die Lage drohte bereits zuvor, jederzeit erneut zu eskalieren – sowohl die USA als auch der Iran griffen Ziele im Nahen Osten an. Mehr zum erneuten Ausbruch des Konflikts weiss mein Kollege Guido Felder, der hier alles Wichtige für dich zusammengefasst hat.

An den Aktien- und Energiemärkten macht sich die Wende sofort bemerkbar. Die Ölpreise schossen kurz nach der Ankündigung steil nach oben: Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag zeitweise bei 76 Dollar. Der Rekord während des Iran-Kriegs lag bei 126 Dollar Ende April.

An den Börsen zeigt sich derweil die gegenteilige Entwicklung: Der SMI verliert rund 1,6 Prozent, 19 der insgesamt 20 Titel im Index sind aktuell im Minus. Noch härter trifft es den deutschen DAX und den französischen CAC, die mit 2,39 und 2,17 Prozent noch stärker an Boden verlieren.