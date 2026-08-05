SpaceX legt erstmals Quartalszahlen vor – sie enttäuschen die Anleger

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Gross war das Aufsehen, als der Mega-Raumfahrtskonzern SpaceX von Elon Musk (55) im Juni 2026 an der US-Börse startete. Die Nachfrage der Anleger war riesig – und das, obwohl die Firma vor ihrem Börsengang dunkelrote Zahlen schrieb. Am Dienstag präsentierte Musk an einer Analystenkonferenz im kalifornischen Silicon Valley nun erstmals Quartalszahlen seines Unternehmens. Sie zeigen: Der Konzern konnte den Umsatz um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar steigern. Analysten hatten mit einem Umsatz von rund 6,9 Milliarden gerechnet.

Trotzdem zeigen sich die Investoren unbeeindruckt: Im nachbörslichen Handel gaben die SpaceX-Titel zwischenzeitlich im über 8 Prozent nach. Denn: Trotz massiv gesteigertem Umsatz resultiert unterm Strich immer noch ein Verlust von 541 Millionen Dollar. Hauptgrund sind die immensen Investitionen in Rechenzentren für die hauseigene Künstliche Intelligenz SpaceXAI. Die KI-Sparte fuhr einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar ein. Die Mega-Investitionen in KI verunsichern aber nicht nur die Aktionäre von SpaceX: Auch andere Tech-Riesen wie Meta, Apple oder Alphabet verzeichneten in den letzten Monaten immer wieder Marktwertverluste. Unter Anlegern geht die Angst um, dass sich die hohen Ausgaben in KI nicht rechnen werden. Mehr zu den steigenden Risiken im einst so beliebten Tech-Sektor erfährst du in ​dieser Analyse​ von meinem Kollegen Martin Schmidt.