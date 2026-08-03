USA verhängen Rekord-Busse geben UBS

Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk

Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verdonnert die UBS zu einer Zivilbusse von 125 Millionen Dollar. Eine Strafe in dieser Höhe ist Rekord. Noch nie musste ein Wertpapier-Händler wegen Verstössen gegen das US-Geldwäschereigesetz eine so hohe Busse zahlen, wie die Nachrichtenagentur ​AWP​ berichtet.

Die Behörden werfen der UBS vor, zwischen 2019 und 2023 verdächtige Transaktionen nicht fristgerecht gemeldet zu haben. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäter bezeichnet.

Die Aktionäre scheint das nicht zu interessieren. Eine gute halbe Stunde vor Börsenschluss steht das UBS-Papier 0,25 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits um 11,7 Prozent zugelegt.