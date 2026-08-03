USA verhängen Rekord-Busse geben UBS
Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk
Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verdonnert die UBS zu einer Zivilbusse von 125 Millionen Dollar. Eine Strafe in dieser Höhe ist Rekord. Noch nie musste ein Wertpapier-Händler wegen Verstössen gegen das US-Geldwäschereigesetz eine so hohe Busse zahlen, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtet.
Die Behörden werfen der UBS vor, zwischen 2019 und 2023 verdächtige Transaktionen nicht fristgerecht gemeldet zu haben. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäter bezeichnet.
Die Aktionäre scheint das nicht zu interessieren. Eine gute halbe Stunde vor Börsenschluss steht das UBS-Papier 0,25 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits um 11,7 Prozent zugelegt.
Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Es ist eine gewaltige Zahl: Der iPhone-Hersteller hat erstmals einen Börsenwert von über 5 Billionen US-Dollar erreicht. Am Montag legte die Apple-Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq um knapp zwei Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch von 342,89 Dollar pro Aktie. Damit ist der Tech-Konzern aus dem Silicon Valley wieder das wertvollste Unternehmen weltweit – und stösst den Chip-Riesen Nvidia vom Thron. Dieser knackte die historische 5-Billionen-Marke im Oktober 2025.
Heute liegt der Börsenwert des Konzerns rund um Chef Jen-Hsun Huang (63) bei 4,76 Billionen Dollar. Die Kurse der Tech-Riesen, und damit auch ihre Marktkapitalisierung, sind extrem volatil. Das zeigt ein Blick auf die letzten Wochen: Mitte Mai war Nvidia noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen – Apple kam hingegen «nur» auf 4,4 Billionen. Der iPhone-Erfinder legte aber mit Blick auf das gesamte Jahr eine deutlich bessere Performance hin: Die Apple-Aktie liegt für 2026 aktuell rund 24 Prozent im Plus, Nvidia kommt im selben Zeitraum nur auf ein mageres Plus von etwa 5 Prozent. Den Thron als wertvollste Firma auf dem Globus holt sich Apple nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag zurück.
Ölpreis durchbricht wieder die 100-Dollar-Marke
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Eskalation im Iran-Krieg lässt die Ölpreise klettern: Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im September ist am Donnerstag deutlich gestiegen – und durchbrach am Nachmittag kurzfristig die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Gegenüber dem Vortag hat sich das Öl damit um über 6 Prozent verteuert.
Den Ölpreis nach oben treibt die jüngste Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten. In der Nacht führten die USA eine erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran durch – den zwölften Tag in Folge. Zudem haben von Teheran unterstützte Huthi-Milizen im Roten Meer zwei saudische Tanker angegriffen. Die Rebellen hatten zuvor erklärt, dass sie die Meerenge Bab al-Mandab blockieren. Können Schiffe auf ihrem Weg von Asien nach Europa die wichtige Wasserstrasse nicht mehr passieren, drohen hier schwerwiegende Versorgungsengpässe. Eben auch beim Öl, was nun den Preis ansteigen lässt. Alles Wissenswerte zum «Tor der Tränen», wie die Meerenge auf Deutsch heisst, liest die hier bei Expertin Nathalie Benn.
Noch ist der Ölpreis deutlich vom Jahreshoch entfernt. Ende April kostete das Fass rund 126 Dollar. Weil sich die Lage im Iran-Krieg anschliessend etwas entspannte, ging danach auch der Ölpreis deutlich zurück. Bis er jetzt wegen der erneuten Eskalation wieder nach oben schiesst.
Aktie von SpaceX fällt erstmals unter Ausgabepreis
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk (55) kämpft an der Börse mit Kurs-Turbulenzen: Die Aktie verlor am Mittwoch weiter an Boden – und fiel erstmals unter den Ausgabepreis von 135 Dollar beim Börsengang vor knapp einem Monat. Aus dem Handel ging das SpaceX-Papier dann zu einem Preis von leicht über 135 Dollar.
Dabei sprengte der Musk-Konzern beim grössten Börsengang aller Zeiten noch alle Dimensionen. Am ersten Handelstag kletterte die Aktie um 19 Prozent. In den Tagen danach ging es weiter aufwärts – bis aufs Rekordhoch von 201 Dollar pro Titel. Anschliessend geriet die Aktie aber ins Wanken. Anleger, die früh eingestiegen waren, machten ihre Kursgewinne zu Geld. Weitere Gründe für die taumelnde SpaceX-Aktie erfährst du im Artikel von Börsen-Expertin Bernadette Hogg.
Die Kursverluste des Raumfahrtunternehmens haben auch Auswirkungen aufs Vermögen von Elon Musk. Er ist aktuell nicht mehr Billionär. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist der streitbare Tech-Unternehmer derzeit gut 850 Milliarden Dollar schwer.
Ölpreise steigen nach erneuten Angriffen im Iran-Krieg
Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Erneutes Seilziehen um die Strasse von Hormus: Wellen von US-Attacken bombardieren den Iran fast pausenlos, weil dieser die so wichtige Meerenge für blockiert erklärt hat. US-Präsident Donald Trump (80) beteuert jedoch, dass die Strasse von Hormus trotzdem offen sei für den Schiffsverkehr. Die iranischen Führungskräfte versuchen, mit Militärkraft die Kontrolle über die Meeresenge zu behalten.
An den Finanzmärkten stehen deshalb mögliche Lieferengpässe sowie gestiegene Ölpreise wieder im Fokus. Die Ölpreise haben am Montag rund 4 Prozent zugelegt. Öl der Nordee-Sorte Brent liegt jetzt auf rund 78.80 Dollar pro Barrel.
Die erneute Eskalation im Nahen Osten belastet auch die asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei fällt derzeit um rund 1,9 Prozent, der südkoreanische Kospi verliert circa 9 Prozent. Bitcoin liegt etwa 1,6 Prozent im Minus. Am Devisenmarkt zieht der Dollar leicht an. Der Schweizer Leitindex SMI hingegen trotzt den Sorgen und bleibt stabil. Er startete mit einem Mini-Plus von 0,07 Prozent in die neue Woche.
Easyjet-Aktie hebt ab – 13,5 Prozent im Plus
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Aktie der britischen Billig-Airline Easyjet bekommt gerade einen Boost: Der Titel ist im frühen Handel an der Börse in London um 14 Prozent geklettert – auf ein neues Jahreshoch von gut 6.70 britische Pfund. Zuletzt war das Easyjet-Papier im Februar 2022 so teuer. Und seit Mitte Mai hat sich der Kurs fast verdoppelt.
Befeuert wird die Easyjet-Aktie durch einen Übernahmekampf: Seit längerem ist bekannt, dass die US-Investmentfirma Castlelake den Billigflieger kaufen will – zusammen mit dem Genfer Reederei-Riesen MSC. Details dazu liest du im Artikel von Börsenexpertin Nathalie Benn.
Mittlerweile mischt aber auch der amerikanische FInanzinvestor Apollo im Übernahmepoker mit – und hat nun die besseren Karten. So teilte Easyjet am Freitag mit, man habe der Offerte von Apollo grundsätzlich zugestimmt. Der US-Investor bietet 7.15 Pfund pro Aktie. Es ist eine Kehrtwende: Die Airline traf erst am Sonntag eine Grundsatzvereinbarung mit Rivale Castlelake. Er hatte 6.90 Pfund je Aktie offeriert. Jetzt dürfte Apollo mit dem besseren Angebot zum Zug kommen – und MSC leer ausgehen.
Kühne+Nagel und Swisscom fliegen aus SMI raus
Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Der Schweizer Leitindex SMI wandelt sich: Am 21. September ist Schluss für Kühne+Nagel und Swisscom im Index der 20 grössten börsennotierten Schweizer Unternehmen. Das Logistikunternehmen von Patron Klaus-Michael Kühne (89) und der Telekom-Riese fliegen dann raus – und müssen dem Hautpflegekonzern Galderma und dem Generikahersteller Sandoz weichen, wie die Börsengruppe SIX mitgeteilt hat Die Änderung erfolgt als Teil der ordentlichen jährlichen Überprüfung der Indizes.
Kuehne+Nagel und Swisscom steigen in den Index SMIM ab, der die 30 grössten mittelgrossen Unternehmen umfasst. Im SMIM kommt im September neu der Aromen- und Vitaminhersteller DSM Firmenich dazu. Das Unternehmen ersetzt dann den Spezialitätenchemiehersteller Clariant.
Das letzte Mal, als sich die Zusammensetzung des SMI änderte, war im Juni 2025. Damals ersetzte das von Zementhersteller Holcim abgespaltene Baustoffunternehmen Amrize den Hörgerätehersteller Sonova.
Nach Ende der Waffenruhe: Öl und Börsen reagieren sofort
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Jetzt ist die Katze aus dem Sack: US-Präsident Donald Trump (80) hat die fragile Waffenruhe mit dem Iran am heutigen Mittwoch offiziell für beendet erklärt. Die Lage drohte bereits zuvor, jederzeit erneut zu eskalieren – sowohl die USA als auch der Iran griffen Ziele im Nahen Osten an. Mehr zum erneuten Ausbruch des Konflikts weiss mein Kollege Guido Felder, der hier alles Wichtige für dich zusammengefasst hat.
An den Aktien- und Energiemärkten macht sich die Wende sofort bemerkbar. Die Ölpreise schossen kurz nach der Ankündigung steil nach oben: Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag zeitweise bei über 78 Dollar. Damit kehrte der Abwärtstrend, der sich in den vergangenen Wochen beobachten liess. Vom bisherigen Preisrekord während des Iran-Kriegs ist der Kurs aber noch weit entfernt: Ende April lag er bei 126 Dollar pro Fass.
An den Börsen zeigt sich derweil die gegenteilige Entwicklung: Der SMI verliert rund 1,6 Prozent, 19 der insgesamt 20 Titel im Index sind aktuell im Minus. Noch härter trifft es den deutschen DAX und den französischen CAC, die mit 2,39 und 2,17 Prozent noch stärker an Boden verlieren.
Aktie von Peter Spuhlers Zugbauer klettert auf 21-Monate-Hoch
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Aktie von Stadler Rail ist im Hoch: Seit Anfang Jahr hat das Börsenpapier des Thurgauer Zugbauers bereits um 7 Prozent zugelegt. Und am Montag kletterte die Aktie im frühen Handel auf 23.58 Franken. Und damit auf ein 21-Monate-Hoch. So viel wert war das Unternehmen von Patron Peter Spuhler (67) letztmals im Oktober 2024.
Es sind positive Nachrichten von Ende letzter Woche, die die Stadler-Aktien beflügeln: Die Berliner Senatsverwaltung verkündete am Freitag, dass der französische Zugbauer Alstom auf Rechtsmittel gegen die Vergabe eines Mega-Auftrags verzichtet. Damit kann Stadler zusammen mit dem deutschen Konzern Siemens 350 neue S-Bahn-Züge für Berlin herstellen. Die beiden Partner stellen zudem die Instandhaltung der Züge für 30 Jahre sicher. Für die Thurgauer ist das ein Auftrag mit extrem viel Prestige. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 3,5 Milliarden Euro.
Die Summe stellt auch den heiss debattierten SBB-Grossauftrag in den Schatten. Die Bundesbahnen vergaben diesen im letzten Jahr an Siemens – und eben nicht an den heimischen Zugbauer Stadler. Dieser hat seinen Rekurs mittlerweile aber zurückgezogen.
Das Thurgauer Unternehmen mit Sitz in Bussnang TG betreibt in Berlin ein eigenes Werk. Dort kam es im letzten Jahr zu Problemen. Der Zugbauer musste ein Sparprogramm umsetzen, um den Standort zu sichern – die Gewerkschaften begehrten auf. Im April dann die Einigung: Stadler sicherte den 2000 Angestellten unter anderem eine Standortgarantie zu. Und ab 2028/29 gibts mehr Lohn.
Über 16 Prozent im Minus: SpaceX-Aktie im Sinkflug
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Eigentlich sah alles rosig aus: Als die Mega-Firma SpaceX von Tech-Mogul Elon Musk (54) am 12. Juni an der New Yorker Börse gelistet wurde, legte sie einen fulminanten Start hin: Den ersten Handelstag beendete das Papier mit einem Kursplus von 19 Prozent, das Allzeithoch erreichte es am dritten offiziellen Handelstag mit 225 Dollar pro Aktie. Eine satte Zunahme von 60 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Der Coup machte Musk zum ersten Billionär der Geschichte.
Am Montag setzte die Aktie aber einen Abwärtstrend fort, der sich bereits letzte Woche anbahnte. Am Mittwoch und Donnerstag sank der Kurs um 5 respektive 3,6 Prozent. Heute Montag, nachdem die US-Börse nach einem Feiertag am Freitag wieder öffnete, folgt der grösste Kurssturz: Bei Börsenschluss in New York notierte die Aktie über 16 Prozent im Minus. Für viele Anleger, die nach dem Börsendebüt auf den SpaceX-Zug aufsprangen, sind die Gewinne nun praktisch wieder verpufft.
Über fünf Tage gerechnet sank der Kurs gar um mehr als 25 Prozent.
Ob die schlechte SpaceX-Bewertung des Finanzdienstleisters MSCI die Investoren verunsichert? Dieser verpasste der Firma von Musk jüngst die schlechteste Nachhaltigkeitsnote, die es im MSCI-ESG-Ranking gibt. Das kommt nur selten vor. Besonders viel Kritik gab es an der Unternehmensführung: Eine extreme Machtkonzentration bei Insidern, mögliche Interessenkonflikte sowie mangelnde Unabhängigkeit des Aufsichtsrates lassen SpaceX in keinem guten Licht dastehen.