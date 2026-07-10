Easyjet-Aktie hebt ab – 13,5 Prozent im Plus

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Die Aktie der britischen Billig-Airline Easyjet bekommt gerade einen Boost: Der Titel ist im frühen Handel an der Börse in London um 14 Prozent geklettert – auf ein neues Jahreshoch von gut 6.70 britische Pfund. Zuletzt war das Easyjet-Papier im Februar 2022 so teuer. Und seit Mitte Mai hat sich der Kurs fast verdoppelt.

Befeuert wird die Easyjet-Aktie durch einen Übernahmekampf: Seit längerem ist bekannt, dass die US-Investmentfirma Castlelake den Billigflieger kaufen will – zusammen mit dem Genfer Reederei-Riesen MSC. Details dazu liest du im Artikel von Börsenexpertin Nathalie Benn.

Mittlerweile mischt aber auch der amerikanische FInanzinvestor Apollo im Übernahmepoker mit – und hat nun die besseren Karten. So teilte Easyjet am Freitag mit, man habe der Offerte von ‌Apollo grundsätzlich zugestimmt. Der US-Investor bietet 7.15 Pfund pro Aktie. Es ist eine Kehrtwende: Die Airline traf erst am Sonntag eine Grundsatzvereinbarung mit Rivale Castlelake. Er hatte 6.90 Pfund je Aktie offeriert. Jetzt dürfte Apollo mit dem besseren Angebot zum Zug kommen – und MSC leer ausgehen.