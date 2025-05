Aktie von Meyer Burger im freien Fall

Die schlechten Neuigkeiten von Meyer Burger schlägt auf die Aktie der Thuner Solarfirma durch: Das Papier stürzt zum Börsenstart um bis zu 35 Prozent ab! Damit fiel das Papier zeitweise unter die Marke von 1 Franken. Aktuell hat sich der Kurs aber wieder leicht erholt.

Das Unternehmen gab am späten Donnerstagabend bekannt, dass die Produktion am US-Standort in Goodyear per sofort eingestellt wird – weil das Geld fehlt. Gleichzeitig verlieren alle 282 noch dort arbeitenden Angestellten den Job.