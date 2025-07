Donald Trump verhängt Zölle von 30 Prozent gegen die EU. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Donald Trump (79) wirft gerade wie wild mit Zoll-Briefen um sich – auch am Wochenende. Denn am Samstag liess der US-Präsident seinen Zollhammer auf die EU niederprasseln. Das Verdikt: Zölle von 30 Prozent. Gültig ab dem 1. August, wie es im Brief an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) heisst.

Das ist eine grosse Überraschung: Denn bisher war man davon ausgegangen, dass ein Deal zwischen den USA und der EU kurz bevorsteht. Noch am Dienstag hatte Trump verkündet: ««Wir sind wahrscheinlich zwei Tage davon entfernt, ihnen einen Brief zu schicken. Wir sind im Gespräch mit ihnen. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass ein Brief ein Deal bedeutet.»

Statt eines Deals gibt es nun die komplette Abstrafung: Der US-Präsident legt bei den Zöllen gegen die EU nämlich noch einen oben drauf. Bisher hatten Zölle von 20 Prozent gegolten, die ab dem 1. August hätten in Kraft treten sollen. Was auffällt: Der Brief an die EU entspricht dem Inhalt, den auch die anderem Länder bisher bekommen haben. Copy and Paste im Weissen Haus. Auch für den Brief an Brüssel!

Keine Klarheit für Schweiz

Wie hoch die Zölle für die Schweiz ausfallen, ist nach wie vor nicht bekannt. Aber auch hierzulande sollen die neuen US-Zölle ab dem 1. August greifen – ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag.

Es zeigt sich: Die Briefe aus Washington sind nicht immer ein gutes Zeichen. Das hat jetzt die EU zu spüren bekommen. Besonders unter dem Zollhammer leidet Brasilien mit einem Strafzoll von 50 Prozent! Im Brief macht Trump seinem Unmut gegen das Land Luft und kritisiert unter anderem die «Hexenjagd» der Regierung gegen den ehemaligen konservativen Präsidenten Jair Bolsonaro (70).

