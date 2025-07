1/4 US-Präsident Donald Trump (79) mit der legendären Zolltafel. Foto: AFP

Donald Trump (79) tut es wieder! Am Montag hatte der US-Präsident im Stundentakt mehrere Zoll-Briefe auf seiner Plattform Truth Social publiziert.

Nach der gestrigen Ankündigung von weiteren solchen Zoll-Briefen haben heute weitere Ländern den ominösen Zoll-Bescheid per Briefveröffentlichung auf Truth Social erhalten: Donald Trump versieht Importe aus sechs Ländern mit unterschiedlichen Zöllen.

Konkret werden Libyen (bisher 31), Irak (bisher 39) und Algerien (bisher 30) mit Strafzöllen von je 30 Prozent belegt. Dazu Moldawien (zuvor 31) und das Sultanat Brunei (zuvor 24) mit je 25 Prozent. Zuletzt noch die Philippinen (bisher 17) mit neu 20 Prozent.

Im Bundeshaus in Bern wartet man derweil weiter auf den Brief aus Washington.

Politik per Brief auf Truth Social

Am Montag hatte Trump 14 Zoll-Briefe verschickt – alle mit praktisch gleichem Inhalt. Nur die Höhe der Strafzölle änderte sich von Land zu Land. In den meisten Fällen hat Trump mehr oder weniger jene reziproken Strafzölle per 1. August angekündigt, die er bereits am 2. April erstmals veröffentlicht hat.

Auch jetzt sind die Briefe wieder alle gleich gestaltet. Wiederum wird der auferlegte Tarif als «eigentlich zu tief» angepriesen, verbunden mit dem Versprechen, dass bei einer Verlegung der Produktion in die USA gar keine Zölle mehr anfallen.

Die Börsen dürften nach dieser ersten Salve gegen Länder mit eher geringer wirtschaftlicher Bedeutung noch ruhig bleiben. Doch Trump hat für heute noch weitere Ankündigungen versprochen. Vielleicht erhalten dann die Schweiz, die EU, Indien oder weitere Schwergewichte ihren Zollbrief. An einer Pressekonferenz am Dienstag hatte Trump angedeutet, dass er der EU in zwei Tagen einen Brief schicken werde.

Im Bundeshaus ist die Anspannung gross – Trump lässt die Schweiz zappeln. Offenbar geht der Bundesrat aber nicht davon aus, einen bösen Brief aus Washington zu bekommen. Denn die Landesregierung hat bereits Ende letzter Woche eine Absichtserklärung für einen Deal im Zollstreit gutgeheissen. Dies per Zirkularbeschluss, da während der Ferienzeit keine Bundesratssitzungen stattfinden.

