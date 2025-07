Massiver Gewinneinbruch bei Swatch

Nick Hayek, Swatch-Group-CEO, blickt auf ein schwieriges Halbjahr zurück. Foto: picture alliance / Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Der Uhrenkonzern Swatch blickt auf ein weiteres sehr schwieriges Halbjahr zurück. Der Umsatz ging noch stärker zurück als erwartet und am Ende blieb ein nur noch relativ kleiner Gewinn übrig.



Swatch erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 3,06 Milliarden, wie die für Uhrenmarken wie Omega, Longines oder Tissot bekannte Gruppe am Donnerstag mitteilte. Das waren 11,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Um Währungseinflüsse bereinigt nahmen die Verkäufe um 7,9 Prozent ab. Analysten hatten im Durchschnitt organisch mit einem Rückgang von 4,2 Prozent gerechnet.



Der Betriebsgewinn EBIT brach in der Folge auf 68 Millionen Franken ein von 204 Millionen im Vorjahr. Das führte zu einer Marge von lediglich noch 2,2 Prozent nach 5,9 Prozent im ersten Semester 2024. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 17 Millionen nach 147 Millionen Franken im Vorjahr. Analysten hatten 100 Millionen erwartet.



In China gebe es erste positive Signale einer Verbesserung, sichtbar vor allem im E-Commerce und in der Reduzierung der Lager bei den Händlern, heisst es. Swatch erwarte daher ein verbessertes Marktumfeld im Grossraum China in der zweiten Jahreshälfte 2025.