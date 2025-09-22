Nvidia steigt mit 100 Milliarden Dollar bei OpenAI ein

Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk



Der Tech-Konzern OpenAI, zu dem unter anderem ChatGPT gehört, darf sich über eine Riesen-Finanzspritze freuen: Chipriese Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in das Unternehmen von Sam Altman (40) investieren! Konkret möchten die beiden Grossfirmen mit Sitz im Silicon Valley beim Bau von Rechenzentren kooperieren, wie sie in einer Mitteilung am Montag bekannt gaben. Die ersten gemeinsamen Zentren sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 einsatzbereit sein. Erst vergangene Woche hatte der weltgrösste Chiphersteller seinen fünf Milliarden Dollar schweren Einstieg beim kriselnden Rivalen Intel angekündigt.

Anleger reagierten prompt: Die Nvidia-Aktie legte am Montag an der US-Börse kurzzeitig um über vier Prozent zu. Noch stärker zog es die Technologiefirma Oracle nach oben: die Aktie legte rund fünf Prozent zu. Denn OpenAI setzt für seine riesigen Rechenprojekte auch auf die Cloud-Dienste von Oracle.

Nvidia lässt sich von der kürzlich erfolgten China-Klatsche also nicht beirren. Erst vor wenigen Tagen verbot die dortige Regierung seinen Tech-Unternehmen, KI-Chips von Nvidia zu verwenden. Die Hintergründe zum Entscheid erfährst du im Beitrag von Nicola Imfeld.