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Winterthur – Brühl 29:36
St. Gallerinnen sitzen Yellow nach Sieg im Nacken

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – LC Brühl Handball (29:36).
Publiziert: 22.04.2026 um 22:53 Uhr
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