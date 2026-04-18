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Handball
SPL: Die Highlights der Partie Brühl – GC Amicitia 29:27
Brühl – GC 29:27
Brühlerin trifft herrlich im Fallen aus neun Metern
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl Handball – GC Amicitia (29:27).
Publiziert: 20:00 Uhr
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