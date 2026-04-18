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Zug – Spono Eagles 34:26
Goalie führt Zug mit Mega-Paraden zum Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LK Zug – Spono Eagles (34:26).
Publiziert: 20:14 Uhr
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