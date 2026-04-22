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QHL: Die Highlights der Partie Stäfa – Suhr-Aarau (33:32)
Stäfa – Suhr Aarau 33:32
Aargauaer verlieren nach wilder Aufholjagd knapp
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HSC Suhr-Aarau (33:32).
Publiziert: 22.04.2026 um 22:53 Uhr
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Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
2:27
Stäfa – Suhr Aarau 33:32
Aargauaer verlieren nach wilder Aufholjagd knapp
2:21
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