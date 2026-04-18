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TSV St. Otmar – Pfadi 26:28
Pfadi Winterthur begeistert mit Traum-Fliegertor

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – TSV St. Otmar (28:26).
Publiziert: 20:22 Uhr
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