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BSV Bern – Wacker Thun 34:29
Berner ziehen in Playoff-Halbfinal ein

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun (34:29).
Publiziert: 22:06 Uhr
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