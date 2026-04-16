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QHL: Die Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun 34:29
BSV Bern – Wacker Thun 34:29
Berner ziehen in Playoff-Halbfinal ein
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun (34:29).
Publiziert: 22:06 Uhr
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