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Kadetten – GC Amicitia 31:27
Schaffhauser machen Halbfinal-Quali klar

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia (31:27).
Publiziert: 21:16 Uhr
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Aktualisiert: 21:18 Uhr
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