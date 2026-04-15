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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Kadetten – GC Amicitia 31:27
Kadetten – GC Amicitia 31:27
Schaffhauser machen Halbfinal-Quali klar
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia (31:27).
Publiziert: 21:16 Uhr
|
Aktualisiert: 21:18 Uhr
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