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RTV 1879 Basel – HC Kriens-Luzern 29:41
Nächstes Krienser Schützenfest

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – HC Kriens-Luzern (29:41).
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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