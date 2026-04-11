DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
QHL: Die Highlights der Partie Basel – Kriens-Luzern (29:41)
RTV 1879 Basel – HC Kriens-Luzern 29:41
Nächstes Krienser Schützenfest
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – HC Kriens-Luzern (29:41).
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
2:30
GC – Schaffhausen 25:36
Kadetten-Welle überrollt Zürcher
2:26
Basel – Kriens-Luzern 29:41
Nächstes Krienser Schützenfest
2:29
Präsentiert von
BSV Bern – Wacker Thun 31:27
Souveräne Berner lassen Kantonsrivalen keine Chance
2:30
Präsentiert von
Winterthur – St. Gallen 29:28
Pfadi-Goalie Kusnandar hält Sieg in letzter Sekunde fest
2:31
Präsentiert von
Schaffhausen – GC 32:28
Der Quali-Sieger startet souverän in die Playoffs
2:28
Präsentiert von
Kriens-Luzern – Basel 42:35
Krienser Offensive lässt Basel keine Chance
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen