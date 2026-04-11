DE
FR
Abonnieren

GC – Schaffhausen 25:36
Kadetten-Welle überrollt Zürcher

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – Kadetten Schaffhausen (25:36).
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen