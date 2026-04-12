DE
FR
Abonnieren

TSV St. Otmar St. Gallen – Pfadi Winterthur 34:31 n.V
Monsterparade von St.-Gallen-Goalie in der Verlängerung

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – Pfadi Winterthur (34:31 n.V.).
Publiziert: 20:33 Uhr
Kommentieren
Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen