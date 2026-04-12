TSV St. Otmar St. Gallen – Pfadi Winterthur 34:31 n.V Monsterparade von St.-Gallen-Goalie in der Verlängerung

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – Pfadi Winterthur (34:31 n.V.).