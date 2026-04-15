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Kriens-Luzern – RTV Basel 46:38
Zentralschweizer beenden Basels Halbfinal-Träume

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – RTV 1879 Basel (46:38).
Publiziert: 21:29 Uhr
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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