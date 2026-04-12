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Suhr Aarau – Stäfa 31:33
Zürcher holen in extremis zweiten Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HCS Suhr Aarau – Handball Stäfa (31:33).
Publiziert: vor 35 Minuten
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