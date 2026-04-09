DE
FR
Abonnieren

Schaffhausen – GC 32:28
Der Quali-Sieger startet souverän in die Playoffs

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia (32:28).
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen