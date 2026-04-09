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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Schaffhausen – GC (32:28)
Schaffhausen – GC 32:28
Der Quali-Sieger startet souverän in die Playoffs
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia (32:28).
Publiziert: vor 58 Minuten
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Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
2:31
Präsentiert von
Schaffhausen – GC 32:28
Der Quali-Sieger startet souverän in die Playoffs
2:28
Präsentiert von
Kriens-Luzern – Basel 42:35
Krienser Offensive lässt Basel keine Chance
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