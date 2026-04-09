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Kriens-Luzern – Basel 42:35
Krienser Offensive lässt Basel keine Chance

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – RTV Basel (42:35)
Publiziert: 00:23 Uhr
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