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Winterthur – St. Gallen 29:28
Pfadi-Goalie Kusnandar hält Sieg in letzter Sekunde fest

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Pfadi Winterthur – St. Otmar St. Gallen (29:28).
Publiziert: 21:36 Uhr
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