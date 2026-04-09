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BSV Bern – Wacker Thun 31:27
Souveräne Berner lassen Kantonsrivalen keine Chance

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten BSV Bern – Wacker Thun (31:27).
Publiziert: 21:55 Uhr
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