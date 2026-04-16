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Pfadi – TSV St. Otmar 32:24
Winterthurer legen nach Heimsieg wieder vor

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – TSV St. Otmar (32:24).
Publiziert: 22:06 Uhr
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