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Spono Eagles – Brühl 28:23
Eagles-Golie gelingt Monsterparade – Dämpfer für Gäste

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Spono Eagles – LC Brühl Handball
Publiziert: 21:48 Uhr
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Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
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