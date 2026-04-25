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Schaffhausen – Bern 38:29
Berner werden von Kadetten-Angriffswelle überrollt

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – BSV Bern (38:29).
Publiziert: 21:48 Uhr
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