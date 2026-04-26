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GC Amicitia Zürich – Yellow Winterthur 31:29
Amicitia entscheidet Spiel knapp für sich

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – Yellow Winterthur (31:29).
Publiziert: 00:54 Uhr
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