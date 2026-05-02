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Schaffhausen – Bern 31:30
Kadetten sichern sich Finalticket in engem Spiel

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – BSV Bern (31:30).
Publiziert: 02.05.2026 um 22:02 Uhr
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