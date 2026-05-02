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LC Brühl – Winterthur 37:24
Brühl enteilt Winterthur schon früh in der Partie

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl Handball – Yellow Winterthur (37:24).
Publiziert: 02.05.2026 um 22:05 Uhr
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