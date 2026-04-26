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Kriens – Winterthur 38:27
Krienser zerlegen Pfadi in der zweiten Hälfte

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur (38:27).
Publiziert: 21:08 Uhr
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