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Handball
QHL: Highlights der Partie HC Kriens – Winterthur (38:27)
Kriens – Winterthur 38:27
Krienser zerlegen Pfadi in der zweiten Hälfte
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur (38:27).
Publiziert: 21:08 Uhr
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Handball-Highlights der Playoffs der QHL und SPL
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Präsentiert von
Kriens – Winterthur 38:27
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