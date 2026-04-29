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BSV Bern – Kadetten 28:29
Kadetten drehen Partie dank furiosem Schlussspurt

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Kadetten Schaffhausen (28:29).
Publiziert: 21:54 Uhr
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