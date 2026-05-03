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Kriens-Luzern – Pfadi 35:29
Luzerner machen Final-Duell mit Kadetten klar

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur (35:29).
Publiziert: 03.05.2026 um 23:07 Uhr
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