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Handball
SPL: Die Highlights LC Brühl – GC Amicitia (27:26 n.V.)
Brühl – GC Amicitia 27:26 n.V.
Verlängerungs-Drama – Goalie sichert Brühl den Ausgleich
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl Handball – GC Amicitia (27:26 n.V.).
Publiziert: vor 11 Minuten
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