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Handball
SPL: Die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl 32:24
GC Amicitia – LC Brühl 32:24
GC erspielt sich mit klarem Heimsieg zwei Matchbälle
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl Handball (32:24).
Publiziert: 10:10 Uhr
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