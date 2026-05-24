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GC Amicitia – LC Brühl 32:24
GC erspielt sich mit klarem Heimsieg zwei Matchbälle

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl Handball (32:24).
Publiziert: 10:10 Uhr
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