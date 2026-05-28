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LC Brühl– GC Amicitia 24:22
Brühlerinnen erzwingen dank Startfurioso das Finalspiel

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl– GC Amicitia (24:22).
Publiziert: vor 16 Minuten
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