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GC Amicitia – LC Brühl 25:22
GC Amicitia krönt sich zum Schweizer Meister

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl Handball (25:22).
Publiziert: 20:05 Uhr
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Aktualisiert: 20:06 Uhr
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