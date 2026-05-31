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Handball
SPL: Die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl 25:22
GC Amicitia – LC Brühl 25:22
GC Amicitia krönt sich zum Schweizer Meister
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – LC Brühl Handball (25:22).
Publiziert: 20:05 Uhr
|
Aktualisiert: 20:06 Uhr
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