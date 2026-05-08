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Winterthur – Brühl 24:28
Starke zweite Halbzeit sichert Brühl den Finaleinzug

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – LC Brühl Handball (24:28).
Publiziert: vor 23 Minuten
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