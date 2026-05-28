Für Susan Bandecchi endet Roland Garros nach Runde zwei. Nach sechs abgewehrten Matchbällen verliert die Tessinerin im Tiebreak des zweiten Satzes mit 11:13.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Roland-Garros-Märchen von Susan Bandecchi (27) ist zu Ende. Der erstmaligen Quali für ein Grand-Slam-Hauptfeld liess die Tessinerin direkt einen Sieg gegen die Weltnummer 33 folgen. In der 2. Runde ist für die Weltnummer 215, die dank der Siege in Paris in die Top 200 springen wird, nun aber Schluss.

Daria Kasatkina (29, WTA 53) behält in einem Abnutzungskampf die Oberhand. Dabei sieht es zunächst schlecht aus für die Australierin, die in der Vergangenheit unter russischer Flagge gespielt hat. Bandecchi zieht mit zwei Breaks auf 5:1 davon, bricht dann aber ein. Mit 5:7 verliert die Schweizerin den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang findet sie den Faden jedoch wieder. Sie kämpft sich von einem 1:3-Rückstand mit einem Break zurück und geht wenig später ihrerseits durch einen weiteren Servicedurchbruch mit 5:3 in Front. Es hätte aber nicht zur Partie gepasst, wenn der Satz ohne weitere Umwege zu Ende gegangen wäre.

Sechs abgewehrte Matchbälle reichen nicht

Die Entscheidung fällt schliesslich in einem ebenfalls dramatischen Tiebreak. Bandecchi kommt dem Satzausgleich nahe, führt 5:4, schafft es nicht, sich Satzbälle zu erspielen. Sie stemmt sich bis zuletzt nach Kräften gegen die Niederlage, doch den siebten Matchball zum 13:11 kann sie schliesslich nicht mehr abwehren.

Nach fast zwei Stunden in der Pariser Hitze, die zuvor Jannik Sinner den Sieg gekostet hat, endet Bandecchis – trotzdem erfolgreiches – Paris-Abenteuer. Es bleibt damit bei drei Schweizerinnen in der 3. Runde der French Open, was auch so ein neuer Rekord ist.