Bencic gibt sich in 2. French-Open-Runde keine Blösse

Belinda Bencic bringt auch ihre zweite Partie an den French Open in Paris ohne Satzverlust hinter sich. Gegen die US-Amerikanerin Caty McNally hat die Ostschweizerin nur zu Beginn etwas zu kämpfen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Schluss macht Belinda Bencic kurzen Prozess: In nur 26 Minuten deklassiert die Weltnummer 11 ihre Gegnerin Caty McNally (USA, WTA 63) im zweiten Satz gleich mit 6:0 und bucht damit ihr Ticket für die dritte Runde der French Open. Wie schon in ihrer Startpartie gegen die Österreicherin Sinja Kraus (WTA 98) bleibt sie dabei ohne Satzverlust.

Dabei bekundet sie zu Beginn der Partie noch etwas Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Gleich zweimal muss sie diesen im Startsatz abgeben – weil ihr gleichzeitig aber drei Breaks, unter ihnen das letztlich entscheidende zum 5:4, gelingen, geht der Startdurchgang trotzdem mit 6:4 auf ihr Konto. Im Anschluss ist der Widerstand ihrer Gegnerin dann so gut wie gebrochen.

In der dritten Runde trifft Bencic entweder auf die Ukrainerin Darija Snihur (WTA 93) oder auf Peyton Stearns (WTA 78) aus den USA.