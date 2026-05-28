Topfavorit Sinner fliegt sensationell raus

Gleich den ersten Spielball verwertet der 24-Jährige nun. Zwar muss er wieder über den zweiten Aufschlag gehen, profitiert dann aber von einer erneut zu flachen Vorhand des Europäers ins Netz zum 4:0 im finalen Durchgang.
Der 24-jährige Südamerikaner serviert nun und könnte das Doppelbreak bestätigen. Er bringt den Ball ins Feld und sichert sich nach einer zu weiten Rückhand cross des Italieners das 15:0. Anschliessend muss der aus Buenos Aires stammende Tennisspieler auf den zweiten Aufschlag vertrauen. Er bringt den Ball ins Feld, doch Sinner ist da und holt sich mit einem Vorhandreturn auf die Linie das 15 beide. Mit einem Ass holt sich der Argentinier aber die Führung zurück und nutzt dann eine zu flache Vorhand von Sinner zum 40:15.
Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag bei den French Open 2026. Um 12 Uhr bestreitet Jannik Sinner sein Zweitrunden-Match auf dem Court Philippe-Chatrier gegen Juan Manuel Cerundolo.
Jannik Sinner wirkt aktuell unbesiegbar. Der Italiener holte in diesem Jahr alle fünf Masters-Titel und ist auch bei den French Open der grosse Favorit auf den Titel. Nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open zog er ausser in Doha immer ins Finale ein. Nach seinen Masters-Titeln in Indian Wells und Miami zeigte er sich in diesem Jahr auch auf Sand stark verbessert und holte auch in Monte Carlo, Madrid und zuletzt in Rom den Titel. Damit ist er der jüngste Spieler, der sich das Golden Masters, den Gewinn aller Masters-Turniere, sicherte. Nur Novak Djokovic hatte das vor ihm schon geschafft. Der 24-Jährige, der bisher in Melbourne, Wimbledon und New York bei den Grand Slams triumphierte, will nun auch in Paris den Titel holen. Im vergangenen Jahr unterlag der aktuelle Weltranglistenerste Sinner, Carlos Alcaraz mit 6:4, 7:6, 4:6, 6:7 und 6:7 im Finale. In der ersten Runde liess die Nummer eins der Welt dem Franzosen Tabur mit 6:1, 6:3 und 6:4 keine Chance.
Juan Manuel Cerundolo ist ein Sandplatzspezialist. Elf seiner zwölf ATP-Challenger-Titel und sowie einen ATP-Titel holte der Argentinier auf Sand. Der 24-Jährige kommt mit viel Selbstbewusstsein nach Paris. Der argentinische Tennisspieler gewann in der Vorbereitung auf Roland Garros das Challenger-Turnier in Bordeaux. Dabei gab die Nummer 56 der Welt im gesamten Turnier nur einen Satz ab. Im Endspiel setzte sich der aus Buenos Aires stammende Tennisspieler mit 5:7, 6:1 und 7:6 gegen den Belgier Collignon durch. In der ersten Runde der French Open liess er dem Briten Fearnley nach 6:2, 7:6 und 7:6 keine Chance. Mit dem Erreichen der zweiten Runde stellt der Linkshänder sein bisher bestes Ergebnis in Roland Garros ein.
Erst einmal trafen die beiden Spieler auf der ATP-Tour aufeinander. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon 2023 setzte sich Sinner in der ersten Runde souverän mit 6:2, 6:2 und 6:2 gegen den Argentinier durch. Wird es auf Sand für den Italiener ebenfalls so ein klarer Sieg?