Topfavorit Sinner fliegt sensationell raus

Sinner der grosse Favorit auf den Titel

Jannik Sinner wirkt aktuell unbesiegbar. Der Italiener holte in diesem Jahr alle fünf Masters-Titel und ist auch bei den French Open der grosse Favorit auf den Titel. Nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open zog er ausser in Doha immer ins Finale ein. Nach seinen Masters-Titeln in Indian Wells und Miami zeigte er sich in diesem Jahr auch auf Sand stark verbessert und holte auch in Monte Carlo, Madrid und zuletzt in Rom den Titel. Damit ist er der jüngste Spieler, der sich das Golden Masters, den Gewinn aller Masters-Turniere, sicherte. Nur Novak Djokovic hatte das vor ihm schon geschafft. Der 24-Jährige, der bisher in Melbourne, Wimbledon und New York bei den Grand Slams triumphierte, will nun auch in Paris den Titel holen. Im vergangenen Jahr unterlag der aktuelle Weltranglistenerste Sinner, Carlos Alcaraz mit 6:4, 7:6, 4:6, 6:7 und 6:7 im Finale. In der ersten Runde liess die Nummer eins der Welt dem Franzosen Tabur mit 6:1, 6:3 und 6:4 keine Chance.