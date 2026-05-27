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Djokovic muss lange kämpfen
Australian-Open-Siegerin scheitert in Paris früh

Für die kasachische Weltnummer 2, Elena Rybakina, sind die French Open überraschend früh zu Ende. Novak Djokovic übersteht harten Kampf. So spielten die Top 10 bei Roland Garros am Mittwoch.
Publiziert: 20:08 Uhr
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Weltnummer 2 Elena Rybakina scheitert bereits in der 2. Runde.
Foto: Anadolu via Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Australian-Open-Siegerin schon out

Während die Schweizerinnen bei Roland Garros weiter brillieren, kommt es in der zweiten Runde des Sand-Grand-Slams zu einer faustdicken Überraschung. Die Weltranglistenzweite Elena Rybakina (26) unterliegt Julija Starodubzewa (26, WTA 55) in einem dramatischen Entscheidungssatz. 

Nachdem sich die Favoritin aus Kasachstan den ersten Durchgang souverän mit 6:3 für sich entschieden hat, verliert sie den Faden. Gleich mit 1:6 muss sie den zweiten Satz abgeben. Nach zwei abgegebenen Aufschlagspielen zu Beginn des dritten Satzes fängt sich Rybakina beim Stand von 0:3. Sie realisiert zwei Rebreaks zum 1:3 respektive 4:4 und zwingt ihre Gegnerin schliesslich in ein Champions-Tiebreak. In diesem behält Starodubzewa dann aber klar die Oberhand. Nach exakt zweieinhalb Stunden Kampf nutzt sie ihren zweiten Matchball zum 10:4. 

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Top-Spielerinnen sonst ohne Mühe

Die weiteren Top-10-Spielerinnen, die in Paris am Mittwoch im Einsatz stehen, setzen sich allesamt durch. Elina Switolina (31, WTA 7) setzt sich gegen die spanische Qualifikantin Kaitlin Quevedo (20, WTA 126) mit 6:0 und 6:4 durch. Die vierfache French-Open-Siegerin, Iga Swiatek (24, WTA 3), hat mit der Tschechin Sara Bejlek (20, WTA 35) beim 6:2- und 6:3-Sieg keine Mühe.

Djokovic gibt erneut einen Satz ab

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (39) gibt auch gegen den zweiten Lokalmatadoren einen Satz ab. Nach dem 3:1 gegen Giovanni Mpetshi Perricard (22, ATP 83) in der 1. Runde schlägt er den Franzosen Valentin Royer (24, ATP 74) ebenfalls in vier Sätzen. Nach zwei deutlichen Sätzen verliert der Serbe den dritten Durchgang im Tiebreak. Am Ende steht ein 6:3, 6:2, 6:7 und 6:3 auf der Anzeigetafel. Für den Sieg muss die Weltnummer vier ganze 3 Stunden und 47 Minuten kämpfen.

Auch der zweite Top-10-Vertreter im Einsatz, der Australier Alex De Minaur (27, ATP 7), gewinnt gegen den Belgier Alexander Blockx (21, ATP 37) kampflos. Der Deutsche Alexander Zverev (29, ATP 3) spielt noch gegen den Tschechen Tomas Machac (25, ATP 43). 

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