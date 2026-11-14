Nur eine Schweizerin kann mit Levi zufrieden sein

Für Wendy Holdener (10.) und Camille Rast (11.) wird Levi (Fi) zum Frust. Warum? Auch, weil sie im Flachen nicht mithalten können. Ski-Experte Didier Plaschy (53) erklärt das Phänomen.

Darum gehts Holdener und Rast verlieren in Levi im flachen Startstück und landen auf den Rängen 10 und 11

Meillards Saison ist nach Knieverletzung vorbei, Höpli erzielt als 14. ihr Bestresultat im Weltcup

Keine der neun Schweizerinnen fährt in einem Lauf im ersten Sektor unter die zehn Schnellsten

Mathias Germann Reporter Sport

Steil ist geil. Das ist die Schweizer Slalom-Devise. Bloss: In Levi (Fi) wartet gleich nach dem Start ein langer Hang. Prompt verlieren die Athletinnen von Swiss-Ski dort Hundertstel um Hundertstel, Zehntel um Zehntel. «Ich habe den Schlüssel in der Fläche nicht gefunden», sagt Camille Rast (27). Sie wird Elfte. Wendy Holdener (33) schafft es auf Rang zehn. Und das in Abwesenheit von Slalom-Gigantin Mikaela Shiffrin (31, USA). «Ich habe alles gegeben. Vielleicht wollte ich es zu gut machen», sagt Holdener.

Die beiden Schweizer Slalom-Asse kommen im Flachen nicht auf Touren. Sie wissen, dass ihnen Levi wenig liegt. Rast war in Lappland nie besser als Fünfte. Holdener schaffte es von 2016 bis 2022 neunmal in die Top 5. Tempi passati.

Höpli ist der einzige Lichtblick

Die Parallelen zu Levi 2025 sind frappant. Damals holte das Schweizer Team 57 Punkte, diesmal sind es 68. Holdener war vor einem Jahr als Achte die Beste, diesmal ist sie es als Zehnte. «Was Camille und Wendy betrifft, sind wir unter den Erwartungen», sagt Cheftrainer Beat Tschuor. Dazu kommt Mélanie Meillard (28), die sich am Freitag am Knie verletzte. Sie riss sich das Kreuzband, auch der Meniskus ist verletzt – ihre Saison ist bereits vorbei. Ein gebrauchter Finnland-Ausflug also?

Nicht ganz. «Was Aline gezeigt hat, ist herausragend. Einfach cool», sagt Tschuor. Er meint Aline Höpli (25). Die Ostschweizerin fährt auf Rang 14 und erzielt damit ihr bestes Weltcupresultat. Im zweiten Lauf gelingt ihr sogar die viertschnellste Zeit. «Das ist der Hammer, ich bin voll happy», sagt sie.

Plaschy lobt Rast und Holdener trotzdem

Höplis Strahlen ist ein Kontrast zu den Reaktionen von Holdener und Rast im Ziel. «Ah, shit», sagt Holdener leise. Rast atmet tief aus und schüttelt den Kopf. Beide patzen im zweiten Durchgang auch im Steilhang. Das Hauptproblem liegt aber weiter oben, auf dem flachen Startstück. «Auch ich hatte mir mehr erhofft», sagt Didier Plaschy (53) zu Blick.

Vor einem Jahr wählte der SRF-Experte deutliche Worte: «Das kann es nicht sein!», «Das ist bedenklich!» und «Das reicht nicht!» Diesmal fällt sein Urteil milder aus. Rast stellt er auf einen Sockel: «Sie ist Weltmeisterin, hat Olympia-Silber gewonnen. Und ist Weltklasse – Levi hin oder her.» Ihre Arbeit im Training brauche Zeit. Auch Holdener lobt er: «Wir müssen froh um jedes Jahr sein, das sie fährt. Das ist extrem wertvoll für die anderen, die von hinten nachrücken.»

Gurgl? «Ich bin optimistisch»

Doch fehlt Rast und Holdener im Flachen der Zug? Das lasse sich trainieren, ist Plaschy überzeugt. Einfacher sei es, wenn man diese Technik schon in der Jugend gelernt habe. «Meine Philosophie als Trainer ist: Zuerst im Flachen schnell sein, dann diesen Zug ins Steile mitnehmen. Und dort lernen, nicht zu bremsen. Andere Trainer sehen das anders.»

Rast liebt das Steile. Holdener fährt für Plaschy im Flachen etwas zu rund. Siegerin Emma Aicher (22, De) zeige, wie es geht: «Sie fährt relativ direkt, ist in den Fussgelenken weich. Und wird schneller und schneller – wie eine Walze.» Das Problem betrifft nicht nur die Routiniers: Keine der neun Schweizerinnen schafft es in einem der beiden Durchgänge im ersten Sektor unter die zehn Schnellsten.

Das Gute: Levi ist vorbei. Schon am nächsten Wochenende in Gurgl (Ö) wird es steil. «Wir können viel mehr. Ich bin optimistisch», sagt Tschuor.